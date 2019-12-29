苗栗縣政府辦理元旦升旗典禮，結合施政成果以「南北齊躍進，山海遊慢城」為主題，規畫呈現在地風情表演節目及蘋果iPHONE 11手機及AirPods2耳機，任天堂Switch主機、沖繩雙人來回機票等大獎的開運摸彩活動。另將於31日晚上6點起至明年元旦上午9點止，進行重要路段進行封路及交通管制作業，籲請用路人留意。
明年1月1日元旦升旗典禮上午6點在苗栗縣政府前廣場隆重登場，31日晚上6點起至明年元旦上午9點止，將於鄰近苗栗縣政府的縣府路、府前路及民族路等部分重要路段，進行封路及交通管制作業。縣府籲請用路人、鄰近活動場地及參與活動的鄉親朋友們留意並配合管制資訊，倘有不便之處，敬請見諒。
縣府社會處社會行政科指出，今年各局處落實客語發展，元旦表演將請到客家藝文嘉年華-志工展風華、社區舞春風比賽第一名「公館鄉中義社區發展協會」呈現施政績效、泰安鄉知名的「懷舊樂團」以及擁有廣大粉絲的青春團體「A-TEAM」，帶來充滿朝氣的表演節目。
另，將於上午5時15分開始定點發放摸彩券，一人一張、數量有限、發完為止，準備蘋果I-PHONE 11手機及AirPods-2的藍芽耳機、任天堂Switch主機、台北-沖繩雙人來回機票，社會行政科說明，行銷亮點政策績效，也準備迷人無人機、三義國際慢城鐵道自行車雙人套票等，計13項共472個摸彩品，為縣民開年好運旺旺來。
(中時 )
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