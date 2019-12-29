苗栗縣政府以「南北齊躍進，山海遊慢城」為主題辦理升旗典禮，安排精彩表演與多項大獎的摸彩活動。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

元旦升旗典禮將對縣府行政中心周邊重要路段進行封路及交通管制作業。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府辦理元旦升旗典禮，安排精彩表演與多項大獎的摸彩活動。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府辦理元旦升旗典禮，上午5時15分開始定點發放摸彩券。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

縣府行銷亮點政策績效，準備多組三義國際慢城鐵道自行車雙人套票作為抽獎品。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府辦理元旦升旗典禮，結合施政成果以「南北齊躍進，山海遊慢城」為主題，規畫呈現在地風情表演節目及蘋果iPHONE 11手機及AirPods2耳機，任天堂Switch主機、沖繩雙人來回機票等大獎的開運摸彩活動。另將於31日晚上6點起至明年元旦上午9點止，進行重要路段進行封路及交通管制作業，籲請用路人留意。

明年1月1日元旦升旗典禮上午6點在苗栗縣政府前廣場隆重登場，31日晚上6點起至明年元旦上午9點止，將於鄰近苗栗縣政府的縣府路、府前路及民族路等部分重要路段，進行封路及交通管制作業。縣府籲請用路人、鄰近活動場地及參與活動的鄉親朋友們留意並配合管制資訊，倘有不便之處，敬請見諒。

縣府社會處社會行政科指出，今年各局處落實客語發展，元旦表演將請到客家藝文嘉年華-志工展風華、社區舞春風比賽第一名「公館鄉中義社區發展協會」呈現施政績效、泰安鄉知名的「懷舊樂團」以及擁有廣大粉絲的青春團體「A-TEAM」，帶來充滿朝氣的表演節目。

另，將於上午5時15分開始定點發放摸彩券，一人一張、數量有限、發完為止，準備蘋果I-PHONE 11手機及AirPods-2的藍芽耳機、任天堂Switch主機、台北-沖繩雙人來回機票，社會行政科說明，行銷亮點政策績效，也準備迷人無人機、三義國際慢城鐵道自行車雙人套票等，計13項共472個摸彩品，為縣民開年好運旺旺來。

(中時 )