高雄市立美術館跨年度強檔特展《TATTOO刺青－身之印》於今年九月下旬開展至今好評不斷，29日連藝人黃子佼也來高美館朝聖，這檔展覽以多面向的思維討論關於身體的主題，探討「文化、意識與身體」的關係，並融入流行文化與次文化的嘗試，重新挑戰「藝術」跨界內容與定義。

高美館與法國四大國立博物館之一的凱布朗利博物館共同策劃策劃，以「刺青」這項隨著人類文明演進5000年的身之印記為題，循著宏大的時間與空間跨度，展出超過200件作品，從人類文化發展的視角展現刺青的世界史。

黃子佼認為人體是畫布，刺青是顏料，圖騰是藝術，他對於展品呈現刺青文化的源遠流長及最早的刺青工具、刺青師的移動式「圖案型錄」都感到興味盎然，他對於高美館策展團隊以台灣獨特的視角來呈現原住民「刺青」這項久遠的文化感到印象深刻。

《身之印》自推出以來廣受學生、青年族群歡迎，象徵著世人關於刺青的有色眼光，透過思考與分享逐漸被轉化，高美館更與台灣高鐵合作推出藝術套票，鼓勵中北部觀眾運用元月份新春假期間南下高雄前往看展，展期至2020年2月9日。

(中時 )