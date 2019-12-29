總統副總統候選人辯論會29日結束，國民黨總統候選人韓國瑜會後受訪，對於民進黨新潮流「搶菜攤丟江山」的看法，他表示，新潮流就像土匪看到金銀珠寶一樣，如狼群般攻擊他，綠委段宜康說他是黑道、菜蟲、貪汙舞弊，發動全部新系北市議員、專家學者群毆他，這叫「嗑爛飯！」但作夢都沒想到他不貪汙。

韓國瑜說，他今天繫了這條領帶，是懷念他在北農當總經理那段4年甜美的點點滴滴回憶，他從北農的點，一路被新潮流追殺到最後，整個踅到南部還被追殺，這太多事不足為外人道，但他很懷念跟農民在一起的那段時光。

「新潮流就像土匪看到金銀珠寶一樣，狼群攻擊！」韓國瑜痛批，段宜康說他是黑道、菜蟲、貪汙舞弊，全新潮流的北市議員與學者專家群毆他，嗑爛飯似的，但新潮流作夢都沒想到他不貪汙，他帳目若出問題，哪有未來發展？

韓國瑜說，剛政見發表時，都是心裡之話，結辯時呼籲台灣人要看清楚，不一定要投韓國瑜，若台灣人覺得過去3年半過得非常好、台灣未來一片光明，那就投蔡英文總統，若覺得不快樂、對未來害怕，那請給韓國瑜機會，拜託讓國民黨立院過半、完全執政，開創4年美好未來，做不好就下台，沒其他太多聯想。

(中時 )