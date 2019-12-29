高屏溪舊鐵橋一向是攝影愛好者朝聖地之一，而今鐵道文化公園完工、周邊景觀煥然一新，燈會藍皮火車、立體動物火車等，不僅再次帶來視覺新體驗，也成為熱門打卡地標。（謝佳潾攝）

高屏溪舊鐵橋一向是攝影愛好者朝聖地之一，而今鐵道文化公園完工、周邊景觀煥然一新，燈會藍皮火車、立體動物火車等，不僅再次帶來視覺新體驗，也成為熱門打卡地標。（謝佳潾攝）

高屏溪舊鐵橋一向是攝影愛好者朝聖地之一，而今鐵道文化公園完工、周邊景觀煥然一新，燈會藍皮火車、立體動物火車等，不僅再次帶來視覺新體驗，也成為熱門打卡地標。（謝佳潾攝）

高屏溪舊鐵橋一向是攝影愛好者朝聖地之一，而今鐵道文化公園完工、周邊景觀煥然一新，燈會藍皮火車、立體動物火車等，不僅再次帶來視覺新體驗，也成為熱門打卡地標。（謝佳潾攝）

變更美了！高屏溪舊鐵橋一向是攝影愛好者朝聖地之一，今年在國慶煙火璀璨照耀下更是令人驚豔，而今鐵道文化公園完工、周邊景觀煥然一新，燈會藍皮火車、立體動物火車等，不僅再次帶來視覺新體驗、成為熱門打卡地標，也將是走春新景點。

鐵道迷指出，鐵道文化公園完工前，就有很多攝影師或是攝影愛好者喜歡到高屏溪舊鐵橋取景，這裡是攝影界公認的經典拍攝地，它不僅有百年的鐵道歷史，舊鐵橋旁的5節舊火車車廂更是具體呈現「古早味」，而今公園完成後，新舊交織的風景也是別有一番風味。

鐵道文化公園內的鐵道元素超強，除保有舊時的鐵道五分車、拋接路牌及土堤外，燈會藍皮火車、立體動物火車、貨櫃式廁所彩繪以及意象小屋等新成員，都令人眼睛為之一亮，如今的它不僅吸引鐵道迷，親子遊客也超多，儼然成為新興休閒踏青點。

而鐵道文化公園的誕生，源自於屏縣府為活化高屏舊鐵橋周邊鐵路環境，進而向中央申請「下淡水溪鐵橋鐵路眷村改造計畫」工程補助經費，今年5月開始執行改造工程，至於改造位置是過去鐵路局退休人員留下的數棟房舍。

縣府指出，這些房舍因久未使用，造成閒置房舍與環境呈現凌亂破舊，無法呼應鐵道文化風華，因此期望透過環境改造及鐵道文化網絡的串連，重新活化下淡水鐵橋周邊鐵路眷村環境，而經工程單位加緊趕工後，終於日前完工。

(中時 )