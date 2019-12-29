韓式風格！國民黨總統候選人韓國瑜電視辯論會再開金口唱歌，音準有待加強，但拿童安格代表作《其實你不懂我的心》，諷刺民進黨人到對岸與大陸高官把酒言歡，回來之後卻反過來罵對方，讓民眾對民進黨的兩套標準、表裡不一留下深刻印象。

韓國瑜善於用庶民語言表達想法，偶爾開口唱歌也都深具意義，去年參選高雄市長，造勢場合唱軍歌《夜襲》，剛開始只讓人覺得新鮮，沒想到成為韓粉招牌曲，成功凝聚「革命氣氛」，讓不少市民勇敢站出來，用選票下架在高雄執政了20多年的民進黨。

今年10月15日，韓國瑜宣布請假投入選戰，在高雄市政府鳳山行政中心樓下，他宣讀完「從南方出發」宣言後，突如其來高唱《我現在要出征》，歌詞中「我若是打不死，我總會回家來看你」、「倘敵人不來欺負我，我怎會離開你」訴說著對高雄市民的責任與歉意，這首歌也成為總統選戰韓國瑜造勢場合必放的背景音樂，很多支持者更對「韓國瑜清唱版」情有獨鍾。

此外，韓國瑜與張善政到中選會抽籤後，合唱改編歌詞的《採紅菱》，後來才知道是特別設計過，韓國瑜自爆，唱《採紅菱》最重要的「我倆一條心」，是要諷刺蔡英文、賴清德的組合貌合神離，「對面那條船上的人，背對背擁抱」。

今日電視辯論會，韓國瑜首輪申論特別提到，民進黨立委到對岸和高官唱《我們都是一家人》，回到台灣卻罵人家，他唱起童安格的《其實你不懂我的心》，認為綠委應該唱這首歌，讓對岸了解台灣人追求自由民主的決心，但民進黨沒有，反而唱《我們都是一家人》，「民進黨才是最大的賣台集團！」

(中時 )