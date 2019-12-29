風雨無阻！國民黨立委候選人楊瓊瓔（左）穿雨衣掃街，沿路向攤商拉票，並與民眾握手寒暄。（楊瓊瓔競總提供／王文吉台中傳真）

無黨籍立委洪慈庸（右）協同夫婿卓冠廷到潭子頭家厝市場拜票，獲得許多熱情鄉親打氣。（洪慈庸競總提供／王文吉台中傳真）

國民黨立委候選人楊瓊瓔（中）冒雨掃街，從「握手力度」、「眼神」感受到選民對她的支持。（楊瓊瓔競總提供／王文吉台中傳真）

國民黨台中市第三選區候選人楊瓊瓔29日一早冒雨前往后里內埔市場掃街，沿路握手拜票，民眾搶著拍照，反應相當熱絡。現任立委洪慈庸協同夫婿卓冠廷到潭子頭家厝市場拜票，獲得許多熱情鄉親打氣「下雨天還出來，實在辛苦」、「夫妻同心、連任必勝」。

洪慈庸不畏風雨，一早到潭子頭家厝早市掃街拜票，並分送菜瓜布文宣，爭取更多選民認同。許多鄉親緊握洪慈庸的手，大力肯定4年來帶給地方改變與建設發展，力挺繼續連任。

洪慈庸冒雨拉票，向選民傳遞理念與建設成果。她說，2020是台灣未來路線的選擇，籲青年返鄉投票、鄉親站出來投票，她會繼續爭取更多建設、福利，捍衛台灣的民主自由，籲支持「總統投3號蔡英文、立委3號洪慈庸」！

同選區的國民黨籍候選人楊瓊瓔，風雨無阻前往后里內埔市場掃街，沿路與支持者握手寒暄，早起買菜的民眾發現楊瓊瓔聲音都啞了，不捨直說「下雨還來真辛苦」。

楊瓊瓔說，她歷經多次選舉，從「握手力度」、「眼神」感受到選民對她的支持。2020年是關鍵一戰，呼籲選民一定要出來投票，用選票力量，自己救自己，支持國民黨的韓國瑜、立委過半，讓「台灣安全、人民有錢」。

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(中時 )