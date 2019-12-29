親民黨提名總統候選人宋楚瑜於今日總統大選辯論會結束後，接受媒體訪問表示，國民黨提名總統候選人韓國瑜一直說被抹黑，可是親民黨是沒什麼汙點可以被抹黑。

宋楚瑜表示，自己今日表現出總統的高度，並表示總統應該要有大格局。台灣的領導人應該有高格局。也把人民的利益放前面，不太提政黨的事情。親民黨提名副總統余湘女士說，宋楚瑜這幾場政見會都說出了人民的聲音。

宋楚瑜強調，未來若當選，在不犧牲台灣人民自由民主發展下，要穩定兩岸關係。要誠實面對歷史，務實面對未來。兩岸分治是因為制度及路線不同，不是不同國家，未來會在中華民國憲法之上，和對岸好好的談。

宋楚瑜說，關於韓國瑜一直說被抹黑，宋楚瑜這次的選舉，連被黑的版面都沒有。這幾年來，台灣只問藍綠，不問能力，而台灣還能不能回天，這才是我們關心的問題。

宋楚瑜指出，國民黨的兩岸買辦問題，未來將來在好好的討論，或是可以請國民黨去問台商或國台辦，他們很清楚。

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(中時 )