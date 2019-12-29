開場的電音三太子在下午彩排前，因為大雨造成場地變泥濘，要走到前台時，眾神突破泥濘和小水塘，形成「雨神同行」的特殊畫面。（盧金足攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今晚在台中市舉辦「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」，開場的電音三太子在下午彩排前，因為大雨造成場地變泥濘，要走到前台時，眾神突破泥濘和小水塘，形成「雨神同行」的特殊畫面。

韓國瑜選前第一場造勢晚會，在台中市舉行，雖然從早上就開始下大雨，氣溫也在廿度以下，但韓粉照常到場力挺，有韓粉怕人不夠，特別從台北搭高鐵來台中，有韓粉本來周日下午要觀賞藝文節目，擔心塞車進不來會場，入場票割愛讓給別人。

下午六點造勢活動開始，第一個節目是電音三太子，因為雨勢太大，不是水泥地的會場頓成泥濘，電音三太子要上台前，行經後台的路線因為全是泥濘地，三太子不得不立起腳尖走路，神明俐落手腳形成有趣畫面。

主辦單位表示，期待可以重溫去年如同演唱會般的晚會，選前第一場由韓國瑜團隊主辦的大型造勢晚會號召所有鄉親父老、兄弟姊妹們一起攜家帶眷、呼朋引伴，來國瑜夜市吃吃喝喝、走走逛逛、大聲唱歌、揮舞國旗，跨年前夕相約在寶島中央，來一場熱鬧快樂的晚會。

(中時 )