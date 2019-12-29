澳洲近來野火肆虐，讓消防人員疲於奔命。總理莫里森29日宣布，符合資格的新南威爾斯省義務消防隊員，最多可獲6000澳幣（約台幣12.6萬元）補償。面對野火威脅不斷升級，維多利亞省政府也呼籲克里斯普（Gippsland）東部居民及逾萬名度假遊客緊急撤離。

莫里森透過聲明表示，體諒新南威爾斯省義務消防隊員工作辛苦、危險性又高，加上今年野火季節提早來臨，且較往年更長，決定提供補償；義消只要在該省撲滅野火超過10日便可領取補償金。他早前曾稱，補償義消並非他的優先處理要務，引起輿論反彈，但野火一直無法控制，加上政治壓力日增，讓他最終選擇低頭。

在新南威爾斯省災情方面，預計31日氣溫將達到高峰，因此將面臨嚴重災情。當地消防局局長費茲西蒙斯表示：「未來數天天氣狀況將會惡化，尤其是周一，並持續至周二。」

維多利亞省緊急管理部門專員克里斯普（Andrew Crisp）表示，全省多地30日將出現逾攝氏40度的高溫，加上強風及雷暴等，因此要克里斯普東部居民在周一前撤離。在極端天氣來臨前夕，當地政府周一將實施全省禁火令；省內1個大型音樂節的主辦單位宣布，取消該場周一至跨年夜舉行的活動，影響約9000人。

自9月起，澳洲野火已經燒毀全國逾400萬公頃土地，聖誕節假期期間多個地區氣溫下降，有助控制火勢，但預料部分地區在新年期間將面對更加嚴重的野火威脅。

澳洲飽受野火折磨 無尾熊半路攔人討水喝

(中時 )