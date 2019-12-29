黃秀芳29日上午，穿著雨衣在交通部長林佳龍的陪同下，徒步向民權、南門市場的民眾拜票。（黃秀芳服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

吳敏菁／彰化報導

選戰進入最後衝刺！盡管大雨不歇，藍、綠雙方都馬不停蹄，民進黨提名第二選區立委黃秀芳29日在行政院長林佳龍、副院長陳其邁接力陪同下，掃街拜票；國民黨候選人張瀚天則趕場參加寒冬送暖、歲末感恩餐會，還示範古早味的高麗菜煎餅，和鄉親搏感情。

黃秀芳29日上午，穿著雨衣在交通部長林佳龍的陪同下，徒步向民權、南門市場的民眾拜票，兩人展現親和力，支持者民爭相送青蒜、合照、握手，高呼「凍蒜」，下午陳其邁也來助陣打起，陪同車隊掃街。

黃秀芳表示，推動許多建設，大埔截水溝堤岸道路拓寬、自來水管延管都是任內引進，中央有資源且願意投資在彰化，需要懂得傾聽、積極打拚的立委傳達彰化的心聲

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國民黨候選人張瀚天也風雨無阻，上午參加妙因慈善功德會寒冬送暖活動，緊接著又到廣鳳宮出席歲末感恩餐會，更親自展現好廚藝，製作古早味的高麗菜煎餅，與鄉親一起享用平民美食和做愛心。

張瀚天表示，已經是連續弟8年參與寒冬送暖活動，每年都會捐出500包白米給有需要的弱勢家庭，希望他們也能歲末之際感受到來自社會的溫暖，絕不是為了選舉才來尋求大家的支持。

(中時 )