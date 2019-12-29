民進黨主席卓榮泰29日快閃澎湖助選，召集綠營監票部隊動起來最後衝刺，強調政黨票的重要性，民進黨一定要保持元氣才能大步走出去。
助選大老全省走透透，來匆匆去匆匆；卓榮泰28日白天趕往基隆拉票，下午4時許又飛抵離島澎湖參加「2020台灣曜贏民進黨監票培訓座談會」。
澎湖綠營支持者150多人自發性組織監票部隊及鷹眼部隊，屆時投開票當日將前往各地投開票所布樁，睜大眼睛嚴防不法；立委楊曜、前縣長陳光復、黨部主委盧長在等親自面授機宜，傳授內外場監票小撇步。
卓榮泰指出，澎湖選舉氛圍與台灣不同，立委聲勢比總統大，所以最後13天是最後衝刺機會，政黨票更是重要，大聲疾呼千萬別給小黨機會，民進黨大病初癒一定保持元氣，才能大步走出去。
全程卓榮泰快閃現身僅30分鐘，隨即又趕飛機回台北參加台灣派對活動，動員年輕世代站出來，呼籲全民下架吳斯懷。
＃2020大選 ＃立委 ＃澎湖縣 ＃楊曜
(中時 )
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