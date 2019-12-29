現就讀於實踐大學媒體傳達設計學系的彭日畇，改編過去課堂動畫作業《The Silhouette》，以自身煩惱為靈感，描述被自身陰暗面追逼的女子擁抱自我的過程。（彭日畇提供／王寶兒台北傳真）

彭日畇耗費一學期的時間打造出動畫《The Silhouette》，更將動畫中的女子作為模型，將其視為珍寶。（王寶兒攝）

《The Silhouette》原稿。（王寶兒攝）

全球漫畫界盛會法國安古蘭國際漫畫節，不僅有各式各樣的漫畫表演、展覽，每年所舉辦的漫畫競賽也總是吸引了各國好手投稿報名。在日前公布的新秀獎及數位漫畫獎入圍名單中，共有兩位台灣漫畫家入列，分別是在去年拿下數位漫畫獎第二名的劉倩帆，以及目前就讀於實踐大學媒體傳達設計學系的彭日畇。

劉倩帆興奮的說，在得知入圍新秀獎的當下，非常開心緊張，沒想到能夠再一次前往安古蘭，「新秀獎對我來說是個難以達到的目標，能夠入圍真的很快樂。」此回入圍作品《躲貓貓》是由三幅畫面所組合而成的故事，在一座小城鎮上，隨著孩童開心的躲貓貓倒數「十、九、八、七……」，小鎮角落的大人秘密卻此起彼落，有瞞著妻子偷歡的丈夫，也有在街上行兇的殺人犯，在充滿童趣的數秒聲中，更顯得荒唐。

劉倩帆表示，首次嘗試在單幅畫面中安排多線劇情，擔心讀者無法順著劇情安排閱讀，便以躲貓貓的數秒聲作為輔助，讓讀者的視線能夠跟著劇情推進移動，在充滿童心的躲貓貓遊戲中，揉合大人元素，也是自己所喜歡的寫實、陰暗風格。而在去年與漫畫家房瑞儀共同創辦《波音漫畫誌》的她，也藉由每一期的《波音漫畫誌》，嘗試多種不同的漫畫形式，在不間斷的練習中摸索自己擅長的漫畫手法，「例如第一期，我專注在練習分鏡，到最近的一期，則是試著以單幅漫畫來呈現故事。」

以「水母蟲」筆名入圍數位漫畫獎的彭日畇，現為大四生，入圍作品《The Silhouette》是從近3分鐘的同名動畫作業所改編。彭日畇表示，每一學期皆會產製一支動畫作品，經由老師建議，花了兩天將其修改報名。也是在系上老師的帶領下首度嘗試繪製漫畫，與系上多位同學以河川為題繪製漫畫合輯《寶好煩》。

從小喜愛畫畫的彭日畇透露，「小時候一邊畫畫，會幫人物加好多聲音，每一幅都會有不同的話，後來才知道那可能就是分鏡的概念。」她也認為，動畫或是漫畫雖是不同的形式，但兩者的核心均在於「想說什麼故事」，「漫畫、動畫、繪本等等，其實都是一樣的，難的是在於不斷挑戰自己、不斷有更好的創作想法，再思考要以甚麼形式去呈現。」

《The Silhouette》描述一名女子面臨著自身陰暗面逼近的恐慌心境。彭日畇利用漫畫的框線區分故事分鏡，讓動畫在不同的漫畫框中逐一播放，氛圍黑暗而鬼魅。彭日畇表示，每個人往往會有自己不想面對的一面，衣著過後的女子不斷奔跑，也是為了要逃避自己醜陋的一面。

自認容易崩潰、焦慮的彭日畇，在情緒潰堤後，往往會抽絲剝繭出情緒的根源，她將不想面對自己而造成的沮喪，化為創作靈感，在作品的最後也擁抱了自己的陰暗面，「這也是我對自己的期許，人生還很長，你總是得往前走。」

第46屆法國安古蘭漫畫節將於1月30日至2月2日舉行，代表台灣赴安古蘭參展的漫畫家有星期一回收日、阿尼默、高妍、吳宇實、NIN、筆頭及陳筱涵。

(中時 )