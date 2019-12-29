疑天雨路滑 自小客車打滑撞號誌桿 17:562019/12/29 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 自小客車疑似車速過快失控。（台灣國際緊急救難總隊提供／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自小客車疑似車速過快失控。（台灣國際緊急救難總隊提供／楊漢聲台東傳真） 台東市臨海路與豐原街口，29日下午發生1起嚴重車禍，1輛銀色自小客車疑似天雨路滑，失控自撞號誌桿，整輛自小客車面目全非，噴出的碎片還砸到對向車的檔風玻璃，44歲的周姓駕駛受困車內，警消獲報趕到，將周姓駕駛救出，所幸人仍有意識，緊急送往台東馬偕救治。 從遭受波及的對向車行車紀錄器看見，周姓駕駛的自小客車疑似天雨路滑，整輛車失控，側滑撞到號誌桿，差點飛越到對向車道，過程十分驚險。 由於29日台東整天都下著雨，警方也呼籲駕車務必要降低車速以免發生危險。 (中時 ) #小客車 #客車 #自小客車 #周姓 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 男國道自撞 又遭後方2車追撞斷魂 10:142019/12/25 社會 喜劇演員酒駕自撞找妻頂 現場畫面曝光 13:232019/12/25 社會 無照駕駛聯結車釀3死 負責人判刑1年半 17:362019/12/26 社會 俄媒：中俄CR929客機未來可能由單一機師駕駛 20:122019/12/26 兩岸 工研院攜手車王電 打造國產自駕電動巴士 13:132019/12/27 財經 美小飛機失事前撞地面車輛 機上5死汽車駕駛受傷 10:342019/12/29 國際 社會熱門新聞 對座熱褲妹伸美腿插入兩腿間 男羞紅臉求助 - 社會 小情侶摩鐵激戰後 男友「喇豆豆」惹毛高中女 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 荒唐老爸跟寶寶搶奶 夫妻邊哺乳邊嘿咻 - 社會 收500元讓網友假扮他「內射」女友 重判5年 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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