自小客車疑似車速過快失控。（台灣國際緊急救難總隊提供／楊漢聲台東傳真）

台東市臨海路與豐原街口，29日下午發生1起嚴重車禍，1輛銀色自小客車疑似天雨路滑，失控自撞號誌桿，整輛自小客車面目全非，噴出的碎片還砸到對向車的檔風玻璃，44歲的周姓駕駛受困車內，警消獲報趕到，將周姓駕駛救出，所幸人仍有意識，緊急送往台東馬偕救治。

從遭受波及的對向車行車紀錄器看見，周姓駕駛的自小客車疑似天雨路滑，整輛車失控，側滑撞到號誌桿，差點飛越到對向車道，過程十分驚險。 由於29日台東整天都下著雨，警方也呼籲駕車務必要降低車速以免發生危險。

(中時 )