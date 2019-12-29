針對兩岸定問議題，總統暨民進黨總統候選人蔡英文今日在電視辯論會中表示，她會繼續按照憲法條文、增修條文、大法官解釋、人民意志，來作為執政基礎。蔡英文也澄清，過去她在陸委會主委時期的談話，是在中國沒有動武的企圖下，願意共同處理未來一中的問題。

親民黨總統候選人宋楚瑜詰問蔡英文，當初蔡英文承諾依據憲法、兩岸條例來處理禮案關係，現在蔡英文對國家定位和兩岸定位是什麼？他要給蔡英文一個機會，正式地作出表述。

蔡英文回應，她曾說過做總統就會遵循現行的中華民國憲政體制，當然這也包含增修條文都沒有錯。但台灣是一個民主的社會，人民的意見是最重要的，憲政體制跟憲法條文，要怎麼樣去適用，要尊重人民的意志與大法官的解釋。在這個原則之下，蔡英文擔任總統，她也會按照憲法的條文、按照人民的意志，來作為她執政的一個基礎。

蔡英文指出，國家定位，2,300萬人在這裡，國名叫做中華民國，主權在2300萬人的手上，這樣還不夠清楚嗎？

國民黨總統候選人韓國瑜認為，蔡英文在擠牙膏，把他擠到一國兩制的方向，但是民國89年8月4日蔡英文任陸委會主委時親自答覆，一個中國可能是未來5年、10年甚至更久，兩岸共同共榮的一個體系。

蔡英文則回應，韓國瑜提到的兩件陸委會期間事情，一件是錯誤報導，已經予以澄清，一件則是在闡述2000年陳水扁總統在就職典禮上講的四不一沒有，他當時有一個四不一沒有，他的條件是中國沒有企圖用武力犯台，但是中國從來沒有放棄對台灣的武力犯台。

蔡英文表示，當時在講的未來一中，就是共同處理未來的一中，根本是沒有條件的存在。所以那是2000年時候的背景，講的是沒有中國動武企圖的情況，共同處理未來一中的問題。

(工商 )