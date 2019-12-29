（國泰金控「CAP（Cathay Agile Program）敏捷實習計畫」實習生今（29）日面試。圖／國泰金）

台北藝術大學畢業的陳品妧，是國泰金控CAP（Cathay Agile Program）敏捷實習計畫」的實習生，而今她是國泰人壽的正式員工。陳品妧說，以藝術專科進入金融業不是人生規劃的插曲，CAP容許實習生提出任何天馬行空的想法，「重點是都有機會被落地執行！」因此進入職場時，願意選擇進入國泰金控工作。

國泰金CAP計畫邁入第三屆，今（29）日下午進行現場面試，共計超過400位同學報名。國泰金表示，此項計畫讓在學學生實際參與集團旗下企業的專案開發，此次擴大規模，鎖定金融科技專才的延攬。

第三屆CAP計劃聚焦在大專院校的資訊、資材、資管、工程與數據相關科系學生，共計61個專案實習職缺，將利用5個月的在職學習與訓練，參與數位金融的實際運作。國泰人壽副總經理林佩靜表示，每位實習生有專職的學長姊（mentor）帶領，並在實習的前中後三階段給予即時協助、審視工作進度與回饋，能確保實習過程中，學生能夠紮實吸取專業領域經驗、貢獻所長，也更熟悉企業環境的工作步調與文化。

國泰金CAP的實習過程，實習生將被培訓出「專案發揮即戰力」，專案來源是集團旗下各子公司，提案單位如國泰金控數數發中心、國泰人壽與國泰世華銀行，今天都有主管參與，出席擔任諮詢人員為學生們解惑。

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