總統暨民進黨總統候選人蔡英文今日在電視辯論會中表示，只要立法院邀請，去做國情報告，她沒有問題。同時也可以用人唯才，閣員用不同黨籍，蔡英文也承諾可以來做這個事情。

親民黨總統候選人宋楚瑜在辯論會詰問階段表示，他如果能當選總統，願意每年到立法院進行國情報告、行政團隊同一黨籍的不會超過4成、兩年內讓台灣新加入至少一個國際組織、陸客恢復到每年400萬人，如果做不到這4點，他會提前請辭總統，蔡總統、韓市長能做相同保證嗎？

蔡英文表示：「國情報告沒有問題，只要立法院邀請我就會去，這個是沒有問題的。」

蔡英文也說：「閣員不會超過一定比例，那我們要選賢唯才嗎？那只要他是好且勝任，我們就來，如果我們有疑慮，可以用一些不同黨籍的，那我們也來做這個事情。」

但蔡英文強調，設定目標，而且強力要去達成時，必須注重主權問題，中國會拿觀光客還有經貿、國際組織的問題，讓台灣要在主權上退讓的。

(工商 )