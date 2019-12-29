黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、小賴所組成的限定男團「W0LF四堅情」日前發行單曲「兵變」，日前上八大綜合台《娛樂百分百》的「明星好麻吉」單元宣傳，愷樂認證四人是新一代大勢男團，感受他們所到之處都能擄獲全場少女心，小賴進而大膽誇下海口，表示「兵變」MV點閱破五百萬，他就露奶頭，其他三位男生露胸肌！

節目上「W0LF四堅情」挑戰「明星好麻吉」中觀眾喜愛的逆比手畫腳遊戲，由關主指定玩家做動作，玩家並根據動作猜題。逗趣的是，輪到題目是「母雞下蛋」時，愷樂下指令要黃偉晉、邱鋒澤從胯下拿出東西，瞬間秒歪樓，也讓現場眾人捧腹大笑。

緊接挑戰「麻吉爆很大」，邱鋒澤劈頭就問黃偉晉：「SpeXial跟WOLF四堅情比，更喜歡哪一個團體？」辛辣問題讓黃偉晉瞬間語塞，思考了一會才小心翼翼說：「因為現在是跟WOLF四堅情在宣傳，我就選WOLF啦。」與黃偉晉同隊的小賴也不遜色，馬上反問邱鋒澤、陳零九敏感帶在哪？沒想到邱鋒澤竟語出驚人讓全場害羞尖叫！

(中時 )