台中市政府都發局為引導土地、人口合理使用及分布，確保都市有次序發展，109年將全面盤點全市都市計畫容積，研析容積總量與公共設施容受力，建立總量管控機制；針對軌道運輸重要場站及周邊土地，研擬大眾運輸導向（TOD）的都市發展指導原則與執行策略，建立增額容積檢討變更原則及審查執行機制，促進鐵路及捷運場站周邊土地合理使用。

都發局表示，台中山線鐵路高架化已完工通車，捷運綠線也預計明年通車；捷運藍線正積極綜合規畫中，軌道建設影響都市發展深遠，場站周邊土地使用時常受到關注，更是開發者兵家必爭之地。

都發局說，為推動建商優先採用增額容積，新北市結合都市更新政策，在捷運場站周邊計畫範圍內，優先適用增額容積，增加參與都市更新意願；高雄市近日也提出，藉由將鐵路地下化兩側、原高雄縣的台鐵7個站體周邊800公尺內的住宅區與商業區土地容積提高，以及允許容積移轉等措施，鼓勵加速開發。

都發局指出，容積率管制影響居住人口密度､交通､房價及市容景觀，攸關公共設施服務水準､居住品質及都市發展。台中市改制為直轄市後幅員擴大，因應都市及人口發展趨勢及城鄉差距，各都市計畫區基準容積率將全盤檢討，鐵路及捷運場站周邊土地使用強度。

台中市都發局明年將辦理台中市都市計畫總容積及分布檢討規畫案，全面盤點全市都市計畫容積，研析都市計畫容積總量與公共設施容受力，進而檢討及分析全市現況都市計畫建築容積分布與公共設施關係；研議及評估改善方案，以建立都市計畫容積總量管控機制，創造良好環境品質。

(中時 )