2020總統大選電視辯論會後，國民黨候選人韓國瑜今（29）日傍晚利用空擋開臉書直播，與網友分享雞蛋孵化過程，線上吸引1萬網友觀看。韓說，蛋的台語是等的意思，希望台中造勢場10幾萬的朋友等他一下，保證會風雨無阻與大家見面。

韓國瑜表示，這些寫上「清廉」、「台灣安全，人們有錢」的雞蛋是跟新竹專門養雞的雞場合作，自己本身屬雞，這把年紀從事政治活動，希望用政府力量協助每個年輕人，等雞蛋孵化，現在看到生命了，蛋的台語是等，台中好幾十萬人再等一下，他馬上要趕高鐵去台中，會風雨無阻跟大家緊密在一起。

韓國瑜也提到，「清廉」的蛋孵的真好，代表台灣人民對政府的清廉充滿期待，「台灣安全，人民有錢」的雞蛋則可以看到血管再動。另有網友建議敷「特偵組」的雞蛋，他也說代表台灣人民真是期待。

韓國瑜表示，每個小雞要孵蛋那一刻，用自己的嘴巴啄開，如果用人的力量，小雞會死亡；這也是政府為什麼要照顧青年、培養青年，要協助找到好資源、創造好的環境，讓年輕人展開人生最美的旅程。

他強調，特別孵化這些雞蛋，代表對生命看法，自己也提出青年政策3支箭，希望台灣脫胎換骨，大家可以特別注意「滿天星計畫」，要把台灣朋友大量推向國際舞台，政府會把錢找到，大力培養下一代。

(中時 )