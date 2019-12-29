俄羅斯最新銳的第5代戰機Su-57，雖然在前幾天發生首架量產機的墜毀事件，但是似乎不影響外銷進度，接洽採購的海外訂單仍然推進中。最新的發展是，阿爾及利亞幾乎確定要採購 Su-57匿蹤戰機，以及Su-34戰鬥轟炸機。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，來自中東通訊社(MENA news)的消息，阿爾及利亞國防部似乎已經與俄羅斯達成新一批的戰機採購協議，將要購買14架Su-57匿蹤戰機、14架Su-34戰鬥轟炸機、14架Su-35多用途戰機，以取代老舊的MiG-25、Su-24戰機。

Su-34 戰鬥轟炸機，它是少數採用並列雙座設計的現代戰機，所以機首很寛大，得到「鴨嘴獸」的渾名，它的北約名「後衛」反而比較少人知道，該戰機在敘利亞戰爭表現良好，而且沒有戰損。(圖/蘇愷設計局)

Su-35多功能戰機，雖然外觀與Su-27幾乎無差異，但是航電系統完全數位電子化，性能不可同日而語。(圖/俄星網)

Su-57Su-57匿蹤戰機，剛剛完成定型並且量產，俄國積極向外推銷，以爭取更多資金。(圖/Tass)

據報導，完整的合同應該在2025年之前完成。屆時，阿爾及利亞空軍的機隊將全面現代化，包括Su-30MKA、Su-34、Su-35、Su-57和MiG-29M，可稱的上北非最優的空軍。他們的教練機也相當新式，採用Yak-130，是俄國最進步的高級噴射教練機。

這筆訂單最受注意的就是Su-34戰轟機（北約代號「後衛」Fullback，但是常見俗稱是「鴨嘴獸」），以及Su-57 ，這兩種戰機都是首次出口，但是相比之下，Su-57匿蹤戰機又更受矚目一些。若是確定這份合同，阿爾及利亞將成為第一個引進第五代戰機的非洲國家。

這樣的出口訂單，可以確保飛機和武器的進一步發展，尤其是對Su-57，俄羅斯無疑也需要出口訂單以刺激其自身機隊的生產。報導稱，在2018~2019年期間，測試中的Su-57，就被派到敘利亞戰地，進行類實戰環境的測試，並且也連帶試驗獵人式大型無人機(Okhotnik UAV)，據說，Su-57能夠與獵人無人機進行配合，如同美國F-35可以指揮MQ-9無人的工作。

先前的報導已公布過Su-57的生產線，確定正在進行前期批量生產。俄羅斯軍方希望在2028年底，能接收到76架Su-57戰鬥機。

(中時電子報)