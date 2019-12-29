羅浚濱／竹縣報導

國會政黨聯盟29日在新竹縣政府前外廣場，舉辦「進軍立法院，團結大會師」造勢活動，國政黨主席悟覺妙天對2020選哪位總統，向台下眾多黨員和支持者表示，誰能維護中華民國自由民主的制度，誰能維持兩岸和平發展就投合他。

悟覺妙天說，國會政黨聯盟推出最專業最優秀的人才進入國會，為大家服務，看看這20年台灣兩黨政治型態非常不公平，雖然是合法，但不合理，應該有第三黨的加入。

悟覺妙天認為要公平，政黨票的門檻 應從5％降為3％，政黨補助款降為2％比較合理，強調國會政黨聯盟主張很多政治要改革的地方，像司法、教改及販賣毒品問題，這些都不講去講兩性關係是不對的，要教中國文化的四維八德，要教學生倫理、道德。

悟覺妙天並以剛才聽到總統辯論會，宋楚瑜主席說舉頭三尺有神明，韓國瑜也拜神明，小英總統也相信神明，認為到這個時候，相信生命是最重要的，要相信我們的良心，強調做人要有良心。

悟覺妙天稱3位總統候選人都很好，有人問他要投給誰？他認為誰能維護中華民國自由民主的制度，誰能維持兩岸和平發展，誰能夠愛護台灣人民的生活，誰能夠照顧所有的年輕人就投給他。

(中時 )