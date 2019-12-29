大陸女星鄭爽日前和圈外男友高調曬恩愛，沒想到近期被不停被爆已經分手，甚至還傳出「分得很難看」，更有網友發現鄭爽多次賣掉兩人的定情物，這次連媽媽準備的嫁妝床具組拿出來賣，讓網友猜測兩人可能真的已經分手。
有網友發現鄭爽在拍賣平台賣東西，並表示「（這是）麻麻（媽媽）給我買的嫁妝...暫時用不上，買一送一，送全新純棉4件套哦！」。
讓不少網友猜測鄭爽與男友是真的分手了，但也有不少人表示鄭爽曾說過自己5年內不會結婚，用不到的東西拿出來賣，甚至所得還是做公益這樣有什麼不好。
(中時電子報)
大陸女星鄭爽日前和圈外男友高調曬恩愛，沒想到近期被不停被爆已經分手，甚至還傳出「分得很難看」，更有網友發現鄭爽多次賣掉兩人的定情物，這次連媽媽準備的嫁妝床具組拿出來賣，讓網友猜測兩人可能真的已經分手。
有網友發現鄭爽在拍賣平台賣東西，並表示「（這是）麻麻（媽媽）給我買的嫁妝...暫時用不上，買一送一，送全新純棉4件套哦！」。
讓不少網友猜測鄭爽與男友是真的分手了，但也有不少人表示鄭爽曾說過自己5年內不會結婚，用不到的東西拿出來賣，甚至所得還是做公益這樣有什麼不好。
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