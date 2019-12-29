大陸女星鄭爽日前和圈外男友高調曬恩愛，沒想到近期被不停被爆已經分手，甚至還傳出「分得很難看」，更有網友發現鄭爽多次賣掉兩人的定情物，這次連媽媽準備的嫁妝床具組拿出來賣，讓網友猜測兩人可能真的已經分手。

鄭爽被網友發現在自己的網拍平台上賣嫁妝床具組。（圖／翻攝自微博）

有網友發現鄭爽在拍賣平台賣東西，並表示「（這是）麻麻（媽媽）給我買的嫁妝...暫時用不上，買一送一，送全新純棉4件套哦！」。

鄭爽和張恒認愛1年多，爆兩人已分手且分得不愉快。（圖／翻攝自微博）

讓不少網友猜測鄭爽與男友是真的分手了，但也有不少人表示鄭爽曾說過自己5年內不會結婚，用不到的東西拿出來賣，甚至所得還是做公益這樣有什麼不好。

(中時電子報)