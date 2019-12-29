地下水管爆裂 安南區海佃路機車道路面隆起8公尺 18:172019/12/29 中時 程炳璋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 安南區海佃路一段路面隆起滲水，警方通知水公司專業人員修復，並在現場圍起封鎖線，疏導交通。（程炳璋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南市安南區海佃路一段344號前方馬路上，29日傍晚4時17分突然有8公尺長路面出現突起裂縫，並滲出大量自來水，警方緊急封鎖機車道與外側快車道，通知台南市公務局與台灣自來水公司到場整修。 海佃路一段地下自來水管之前曾開挖過，29日傍晚突然路面裂開隆起，不斷滲水，造成附近積水，警消擔心有管線爆裂危機，由警方在周邊圍起封鎖線，用路人僅能從內側快車道經過。 台南市公務局與台灣自來水公司人員趕到現場，評估需要機具開挖修復，在機具運來開工前，警方先在現場疏導車流。 (中時 ) #自來水 #台南市 #警方 #地下水管 #爆裂 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南新營殺妻恐怖巧合 同日死屍體同時遭發現 09:162019/12/25 社會 越配遭掐脖死 夫成浮屍 南檢採證比對 12:342019/12/25 社會 水管爆裂水漫新莊多條路段 民眾請提前改道 18:002019/12/25 生活 緩和選戰激烈氣氛 候選人競選車改裝散播歡樂 19:472019/12/25 政治 新莊自來水管爆裂 最快今晚11點恢復供水 12:072019/12/26 生活 祥雲山莊終於有自來水了！獲2大企業提供土地 19:162019/12/26 生活 新莊水管破裂 最快27日下午供水 19:522019/12/26 社會 蘇治芬妹「宣傳車上遭包圍」 阿伯到案喊冤：孫子被吵到無法睡覺 08:492019/12/27 社會 9旬黃郭罔受阿嬤積蓄全買救護車救人 17:432019/12/27 社會 大肌肌露點拍片 網友一看害羞了 00:022019/12/28 生活 生活熱門新聞 過年前夕好市多這商品疊好高 網：下一波喪屍潮要來了 - 生活 全台跨年天氣 一張圖秒看懂 - 生活 12生肖本周運勢 他事業、財運奪雙冠 - 生活 唐綺陽2020上半年運勢出爐！這星座財運超旺 - 生活 大媽送修電腦 機殼一拆他傻眼：俄羅斯運來的？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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