台南市安南區海佃路一段344號前方馬路上，29日傍晚4時17分突然有8公尺長路面出現突起裂縫，並滲出大量自來水，警方緊急封鎖機車道與外側快車道，通知台南市公務局與台灣自來水公司到場整修。

海佃路一段地下自來水管之前曾開挖過，29日傍晚突然路面裂開隆起，不斷滲水，造成附近積水，警消擔心有管線爆裂危機，由警方在周邊圍起封鎖線，用路人僅能從內側快車道經過。

台南市公務局與台灣自來水公司人員趕到現場，評估需要機具開挖修復，在機具運來開工前，警方先在現場疏導車流。

(中時 )