國民黨台南第一選區立委候選人蔡育輝29日連續舉辦3場村里說明會，向支持者闡述政見，其中在學甲慈濟宮舉行的場次，包括前立法院長王金平、前南市議長李全教、中常委陳宗興、前總統府資政黃正雄等人都出席站台，力挺蔡育輝，搶攻海線三區選票。

無懼雨勢不斷，蔡育輝在鹽水、學甲、新營連辦3場政見說明會，前立法院長王金平等人在學甲場現身，眾人上台致詞時表示民進黨完全執政，但無論外交、經濟、內政都沒做好，讓多數人民越來越窮，選舉到了就再次製造「亡國感」，呼籲鄉親不要再被欺騙，大力支持敢言敢衝、為民權益敢大聲的蔡育輝，不要再給蠻橫專制的民進黨一黨獨大的機會。

身為「台南女婿」的王金平，今天上午由國民黨中常委陳宗興、李全教等人陪同，在慈濟宮董事長王文宗安排下，參加在慈濟宮舉辦的小型聚會，向來自將軍、北門及學甲的支持者表示，濁水溪以南沒有任何國民黨籍的區域立委，「自己栽一欉，卡贏求別人」，希望眾人多拉票，替國民黨贏下關鍵一席。

蔡育輝表示，選戰進入倒數，他勤走基層，實際與地方鄉親「搏感情」，除了民調數字拉近外，也感受到翻轉的契機，今天雖然天候不佳，但幾場政見說明會都座無虛席，讓他信心十足，會持續衝刺到最後關頭，爭取支持，贏得選戰勝利。

(中時 )