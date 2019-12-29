水煮蛋是老少咸宜、補充蛋白質和增肌好食物，不過近來美國卻爆出包裝水煮蛋含李斯特菌疫情，有5州共7人感染，其中4人住院，在德州更造成1人死亡。由於李斯特菌可能導致嚴重感染，美國疾病管制與預防中心（CDC）已勒令回收Almark食品公司所生產的塑膠包裝水煮蛋，由於餐廳可能用水煮蛋做成雞蛋沙拉等各種產品，CDC也建議免疫力較差的人先不要吃這類食品。

李斯特菌是什麼？

李斯特菌是衛福部疾病管制署列管的第四類法定傳染病，是一種人畜共通傳染病源，廣泛存在自然界。暐凱國際檢驗科技公司總監黃乃芸指出，9成5以上的李斯特菌感染來自於食物，除了原料中本來就可能帶菌，製造、運輸、或保存過程中若遭受環境污染，也會讓李斯特菌擴散。

一般健康成人感染李斯特菌的症狀多為上吐下瀉、發燒等腸胃炎反應，不過幼兒、老年人、免疫力較差等族群可能併發腦膜炎、甚至敗血症，孕婦則可能因此流產。美國CDC指出，4大族群的感染率較高：

腎臟病接受透析的人感染風險高50倍。

癌症患者和孕婦感染李斯特菌的風險是其他人的10倍。

65歲以上的人被感染的機率是4倍。

李斯特菌的致死率可達25.9％，也就是說，每4個遭到感染的人，就可能有1人死亡，尤其李斯特菌耐乾、耐寒、耐低溫、耐酸性。（圖片來源：Pixabay）

根據WHO的研究報告推估，李斯特菌的致死率可達25.9％，也就是說，每4個遭到感染的人，就可能有1人死亡，尤其李斯特菌耐乾、耐寒、耐低溫、耐酸性。

黃乃芸提醒，李斯特菌一旦進入冷藏鏈系統，在低溫條件之下仍能增殖，台灣就曾在香脆山豬皮、櫻桃鴨捲、滷牛筋等經包裝的即食肉品檢驗出李斯特菌，生魚片也是高風險食品，這些即食品拆封就可吃，並不會經過加熱烹煮，消費者吃下肚就容易被感染。

最好避免生食，並儘量食用經過高溫殺菌的食物。（圖片來源：Pixabay）

該怎麼避免李斯特菌上身？中原大學生物科技學系副教授招名威有4大提醒：

1.嬰幼兒、孕婦、高齡者、以及免疫力較差的族群，最好避免生食，並儘量食用經過高溫殺菌的食物。

2.選購食品時，注意販賣場所環境衛生。

3.冷藏食物（包括剩飯、剩菜）要儘快吃完，尤其李斯特菌容易附著在蛋白質上，因此肉、蛋等食物更要注意，食用前也記得要完全加熱。

4.冰箱不要塞太滿，冷藏室溫度維持在2～4℃以下，並定期清潔。可用濃度75％的酒精擦拭。

(中時電子報)