距離總統副總統及立法委員選舉剩12天，新北市板橋警分局昨（28）日破獲一處選舉賭盤，查獲收取彩金的陳姓男子，並循線逮捕上游李姓男子，警方在兩人身上查到簽賭用的簽單，記載「T.L.W」指下注蔡英文。

板橋分局表示，後埔派出所員警日前執行網路巡邏，發現一名男子在臉書上刊登簽賭廣告，號稱不論博弈彩、NBA及六合彩均可玩，員警佯裝賭客私下與對方接觸後，對方宣稱有總統大選賭盤可下注，彩金豐厚，並稱絕對安全。

專案小組員警喬裝賭客與對方相約交付賭金後，簽賭集團派出32歲的陳姓男子到板橋收取賭金，員警表明身分，在男子身上搜出簽單及聯絡上游用的手機等證物，上頭清楚記載「品名：T.L.W數量30單價10000金額300000、0.7」。

板橋警破網路選舉賭盤神秘代號引側目。（讀者提供/王揚傑傳真）

陳男供稱，是收到上游指示到板橋來收取總統賭盤賭金，「T.L.W」就是指下注蔡英文，單價是指下注金額，數量就是下30萬元，0.7是指組頭開的蔡英文赔率。

警方將男子帶回偵辦，接著又循線在板橋四川路查獲前來收取賭金的上游李姓男子，一樣查扣簽單等證據。

據了解，這個簽賭集團開出的總統賭盤賠率是以宋楚瑜1賠1、韓國瑜1赔1.5、蔡英文1赔0.7，等選舉結束勝出一方即可獲得彩金。偵訊後，全案以選罷法、妨害投票、賭博罪嫌送辦。

(中時 )