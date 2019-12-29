數位經濟競爭力發展報告：美、新加坡、大陸居前三 18:232019/12/29 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《全球數位經濟競爭力發展報告（2019）》國家競爭力榜單。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由上海社科院主編的《全球數位經濟競爭力發展報告（2019）》（下簡稱《報告》）日前發佈，當中包括去年全球數位經濟國家競爭力榜單，結果由美國、新加坡、大陸分居前三。 根據《報告》，去年全球數位經濟競爭力的榜首美國，競爭力總得分為75.94分，連續三年獨占鰲頭。新加坡總得分為60.96分，反超大陸的57.37分拿下第二；新加坡不僅數位創新競爭力得分超越美國，數位治理競爭力得分也遠勝大陸。新加坡在數位治理競爭力上的強勢表現，尤其成為排名趕過大陸的關鍵因素。 (旺報 ) #競爭力 #數位 #新加坡 #大陸 #得分 也許您會感興趣 推薦閱讀 武統不可行 和統關鍵在人心 04:092019/12/26 論壇廣場 建錩精益生產管理 掌握核心競爭力 04:102019/12/26 產業特刊 《科技》蘇貞昌：結合優勢產業，強化台衛星競爭力 13:412019/12/26 財經 深耕大陸內需市場 貿協四大拓銷主軸 21:002019/12/26 財經 2020貿協4大拓銷主軸 拓銷陸內需市場 21:462019/12/26 財經 SBL》還在過耶誕？璞園半場13分寫紀錄 23:082019/12/26 體育 台商怕對手陰招抹紅 嘆生意還要做嗎 01:462019/12/27 政治要聞 黃子佼連晨翔認證張智成難搞 抖出私下暱稱「張大牌」 03:172019/12/27 娛樂 中國銀行前行長李禮輝：陸擴大金融開放 有利台資搶市占 04:092019/12/28 全球財經 工商社論》面臨5G新時代對台灣競爭力的考驗 04:092019/12/29 財經要聞 兩岸熱門新聞 絕地復仇 綠帽新郎婚禮播新娘偷腥片 賓客嘩然 - 兩岸 王立強遭前雇主指控是「不折不扣的騙子」 - 兩岸 澳門人均收入230萬元 狠甩香港 - 兩岸新聞 - 旺報 數位經濟競爭力發展報告：美、新加坡、大陸居前三 - 兩岸 - 旺報 寧夏高鐵首發 百名乘客共見歷史時刻 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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