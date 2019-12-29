由上海社科院主編的《全球數位經濟競爭力發展報告（2019）》（下簡稱《報告》）日前發佈，當中包括去年全球數位經濟國家競爭力榜單，結果由美國、新加坡、大陸分居前三。

根據《報告》，去年全球數位經濟競爭力的榜首美國，競爭力總得分為75.94分，連續三年獨占鰲頭。新加坡總得分為60.96分，反超大陸的57.37分拿下第二；新加坡不僅數位創新競爭力得分超越美國，數位治理競爭力得分也遠勝大陸。新加坡在數位治理競爭力上的強勢表現，尤其成為排名趕過大陸的關鍵因素。

(旺報 )