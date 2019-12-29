首次獲得青心烏龍組特等獎的陳建全（左五）特別感謝上意茶業製茶廠的前輩傳授經驗。（張毓翎攝）

立委陳明文（左二）到現場推薦得獎好茶。（張毓翎攝）

嘉義縣政府與梅山鄉農會29日在梅山公園停車場舉辦「嘉義縣阿里山高山茶冬季優良茶競賽頒獎暨展售促銷」，青心烏龍組及金萱組特等獎農會收購價，每斤分別為6萬及2萬5000元。5月開始的氣候雖先澇後旱，但早晚溫差大，茶品質比以往更好，通路的增加，也大幅茶農參賽意願，今年參賽繳交點比去年多出近3成。

當地農會積極開拓台灣茶葉海外市場；梅山鄉農會總幹事黃世裕說，目前茶有外銷到中國、新加坡、日本、吉隆坡及雅加達等地，隨市場增加，茶農也對農會越來越有信心，去年冬茶有1710點參賽，今年增加491點，另外也首次辦理阿里山小葉種紅茶競賽，讓消費者認識阿里山其他好茶。

今年冬茶競賽由農委會茶業改良場產服課長林金池與前魚池分場長郭寬福擔任評審，最終比賽結果青心烏龍組、金萱組及小葉紅茶組，分別由茶農陳建全、葉碧華及王俊傑摘得特等獎。林金池表示，參賽的茶葉都經過農糧署及縣府隨機取樣，檢測其農藥殘留，因此得獎的茶，絕對是政府掛保證的高海拔阿里山好茶。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人昨日皆蒞臨頒獎；翁章梁表示，農委會預計在梅山成立茶葉改良場的分場，嘉義縣是全台第2大茶產區、第1大高山茶產區，他特別向農委會建議，分場是否能與茶葉故事館結合，讓遊客不僅品茗，也了解製茶學問。

(中時 )