總統候選人電視辯論會落幕，國民黨總統候選人韓國瑜在交叉詰問期間拿出手板、手機被指違規。蔡陣營表示，公視傳達給各候選人的訊息，除了第一階段和第四階段可出示手板外，其餘都不得使用手板，手機則是全程禁用，原則都有白紙黑字列入三陣營會議結論。

蔡辦提供辯論會公視製作單位昨日在彩排會後，傳給負責協商的李俊俋委員，關於手板及手機使用規則的訊息。

訊息內容為：一、候選人在台上，手板使用原則：候選人可於申論（第一階段）及結論（第四階段）時可出示手板，手板不得超過A3大小，不得使用手板之外的其他輔助器材（如IPAD、書籍）。同理，自然也不得使用手機（包括看或出示）。二、台下觀眾和貴賓：開場前一律關手機或開靜音。以上兩原則都有白紙黑字列入週一的三陣營會議結論。

李俊俋也補充，公視製作單位也來訊息傳達指出，各陣營入場的都是貴賓，由主辦單位統一保管手機，在尊重上與技術面，恐有爭議。但，我們會請三位候選人上台前把手機交給幕僚，以免誤觸聲音影響自己發言或他人發言。

(中時 )