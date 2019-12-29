鹿港鎮史館展出「鹿城印記～陳仕賢影像展」，展出35張20年多前鹿港古蹟、寺廟等歷史影像，非常珍貴， 鹿港鎮長許志宏（右）也很感動陳仕賢（左）全心投入文化資產保存。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港也有金字塔！鹿港鎮史館展出「鹿城印記～陳仕賢影像展」，展出35張20年多前鹿港古蹟、寺廟的歷史照片，其中還有老輩記憶裡的「煙墩」，是建於清朝乾隆的古墓，狀似金字塔，透過影像紀錄，讓往事不如煙，點滴老故事，再次鮮活了起來。

文史工作者陳仕賢對文史和影像紀錄的熱衷和長期不懈的投入，幾乎也樹立一頁傳奇了，出版35本著作，是台灣文史工作者出書最多的一位，為保存鹿港文化，還不惜向銀行貸款出版在地歷史文化、宗教民俗、古墓踏查，獲獎無數，包括2010年行政院文建會文馨獎、2014年國史館第五屆傑出台灣文獻獎等殊榮。

陳仕賢回憶1986年參加鹿港大專文青會舉辦鹿港采風營，開啟對古蹟熱情。時值鹿港龍山寺修復，當時才17歲，知道影像記錄的重要，拿起NIKON F2相機，為鹿港的記錄影像，至今33年了，熱情不歇。

這次在鹿港鎮史館展出的「鹿港印記」勾起許多老記憶，也讓許多人驚喜老鹿港美得這麼有古韻天成啊！竟然還有3座「金字塔」？

陳仕賢指出，早期鹿港慈善團體敬義園在清朝設置「萬善同歸」義塚，以金字塔造型呈現，台灣罕見，過去缺乏文化資產保存觀念，闢建鹿港運動公園剷除了，真得非常可惜。

鹿港鎮長許志宏表示，陳仕賢全心投入文化資產保存，藉由著作與導覽傳揚鹿港文化，這次難得展出他長期記錄鹿港影像的作品，值得來鹿港鎮史館欣賞，「遨遊鹿港古風貌」。

(中時 )