塞爾維亞反對黨議員，與執政聯盟議員在議場大打出手。

塞爾維亞與蒙特尼格羅兩國的國會，因後者通過爭議性的宗教自由法案，沒想到竟引爆兩國議員，在各自的國會殿堂大打出手。

2006年蒙特尼格羅脫離塞爾維亞獨立後，兩國因宗教事務多次齟齬。蒙國指責塞國，利用教會干涉該國內政。引發這波衝突的宗教法案，明令蒙國的所有宗教組織，必須舉證在1918年前就已擁有其資產，否則將遭充公。1918年正是蒙特尼格羅與塞爾維亞，成立新國家「塞爾維亞人、克羅埃西亞人和斯洛維尼亞人王國」的時間。

對塞國來說，蒙國國會出這招，顯然就是衝著塞方而來，用意是把境內塞爾維亞教會的財產據為己有。

在塞國國會，2位在野黨議員手持標語，「塞爾維亞，你為何沉默？」以及「（塞國總統）武西奇和（蒙國總統）米洛，雙胞好兄弟」，抗議政府不回應蒙國推動法案。執政聯盟議員一擁而上，有的搶標語，有的意圖推開2人，雙方打成一團，還互相叫罵。在野黨寡不敵眾，只好悻悻離開。

According to the latest reports, Montenegro police arrested a number of opposition MPs after they tried to prevent the voting on controversial religious law.



Despite the incident and protests outside, the parliament is expected to adopt the law this evening. pic.twitter.com/nDOZ1VGTuG — Marija Ristić (@Marien__R) December 27, 2019

而在蒙國，這新法也遭在野黨強力反彈，用各種方法阻撓投票，議員們又推又拉，警方進入議場維持秩序，把鬧事議員帶走。

(中時 )