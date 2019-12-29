塞爾維亞與蒙特尼格羅兩國的國會，因後者通過爭議性的宗教自由法案，沒想到竟引爆兩國議員，在各自的國會殿堂大打出手。
2006年蒙特尼格羅脫離塞爾維亞獨立後，兩國因宗教事務多次齟齬。蒙國指責塞國，利用教會干涉該國內政。引發這波衝突的宗教法案，明令蒙國的所有宗教組織，必須舉證在1918年前就已擁有其資產，否則將遭充公。1918年正是蒙特尼格羅與塞爾維亞，成立新國家「塞爾維亞人、克羅埃西亞人和斯洛維尼亞人王國」的時間。
對塞國來說，蒙國國會出這招，顯然就是衝著塞方而來，用意是把境內塞爾維亞教會的財產據為己有。
在塞國國會，2位在野黨議員手持標語，「塞爾維亞，你為何沉默？」以及「（塞國總統）武西奇和（蒙國總統）米洛，雙胞好兄弟」，抗議政府不回應蒙國推動法案。執政聯盟議員一擁而上，有的搶標語，有的意圖推開2人，雙方打成一團，還互相叫罵。在野黨寡不敵眾，只好悻悻離開。
而在蒙國，這新法也遭在野黨強力反彈，用各種方法阻撓投票，議員們又推又拉，警方進入議場維持秩序，把鬧事議員帶走。
(中時 )
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