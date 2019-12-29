直播》風雨生信心！韓國瑜台中造勢 韓粉提早卡位

國民黨總統候選人韓國瑜今(29日)下午結束在台北的總統大選辯論後，便趕往台中參加「國政領航、台灣富強」大台中造勢晚會，活動在6點開始，目前台中的天氣偏濕冷，但仍不減韓粉熱情。早已湧入許多韓粉提早卡位。今天活動預計將有從新竹縣到嘉義市中部7位縣市長到場力挺，並為國民黨8位台中立委候選人站台輔選。競總主委朱立倫也將現身輔選，韓國瑜和副總統候選人張善政預計將在晚間9點左右登台致詞。主辦單位期盼並喊出，這場造勢會吸引50萬人到場支持。

中台灣藍營7名縣市首長將輪番開講，營造勢在必贏的團結氣勢，助講順序為嘉義市長黃敏惠、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台中市長盧秀燕，及從新竹縣到嘉義市9個縣市國民黨立委候選人，全力拉抬造勢。

此次造勢活動，會場為位在台中市七期重劃區的市政路與黎明路口，台中市警局將採「管車、不管人」交管措施，時段為29日中午12時至晚上10時，採漸進式逐步彈性擴大管制，並適時啟動交通快打措施，維持交通順暢。

韓國瑜台中造勢爆滿，空拍氣勢驚人。（圖／取自中時電子報）

(中時電子報)