12年前參加《超級星光大道》出道的方志友，28日舉辦「NEXT ME」生日音樂會，好友柯佳嬿、吳念軒、李運慶、林柏宏等人皆現身捧場，姊妹淘Lulu黃路梓茵則擔任嘉賓合唱〈好喜歡你〉，Lulu一唱完就狂摸方志友細腰，還Cue台下的楊銘威：「你小心喔！老婆越變越正，搞不好很快又懷上第三胎，再生一個鼠年寶寶。」楊銘威也在音樂會尾聲登上舞台，感謝粉絲對老婆的支持。

方志友生日音樂會，好友Lulu站台獻唱還送上生日蛋糕祝福。（TVBS提供）

Lulu現場貼心送上生日蛋糕，不過正當方志友認真許願時，Lulu意外先將蠟燭給吹滅，離開前她還不忘搞笑對方志友喊話：「妳要答應我一件事，以後我生小孩，妳的母乳要借我。」徹底笑翻全場。

方志友出道多年，一直仍有「歌手夢」，今年生日前夕終於圓夢，拿起麥克風展現她特訓一個月的成果。音樂會現場擠滿200位粉絲，她也發下豪語2020年要挑戰台北小巨蛋萬人舞台。她一開場就帶來王心凌的歌曲〈美麗的日子〉，她說：「第一首歌比較可愛，我覺得可能就是一開始出道很多人對我的印象，今天的音樂會叫做NEXT ME，意思就是以後希望你們都能認識下一個我，一個不一樣、已經長大的我。」

方志友舉辦生日音樂會。（TVBS提供）

她替音樂會精選其他歌單，一連演唱〈雲霄飛車〉、〈星之所向〉、〈幸福藏在哪裡〉、〈失落沙洲〉、〈壞女孩〉，為了讓滿場粉絲更了解「真實」的她，方志友轉身披上帥氣外套，選唱黃立成的歌曲〈Jump 2003〉，她表示：「這是我的KTV招牌歌，其實我私底下是一個滿瘋狂的人！」high歌也將現場氣氛帶往最高潮。

她演唱〈眼淚〉前真情告白：「16歲那年，我參加《超級星光大道》，因為這首歌淘汰，唱它就是想要雪恥，但其實也因為這首歌開始我的演藝圈生涯，甚至現在有了自己的歌。她演出的TVBS《天堂的微笑》熱播中，她也在活動上完美詮釋劇中「楊令悠」的專屬插曲〈天使元年〉。方志友安可曲加碼演唱歌曲〈綠色〉，並將最後一首歌〈BYE BYE〉獻給已成天使的父親，她說：「我想可能沒有很多人聽過，但這首歌要送給我的爸爸。」

(中時 )