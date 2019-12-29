埃及青年28日在首都開羅知名的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）前用了7,260個咖啡杯，拼出法老王圖坦卡門（Tutankhamun）的面具，這個面具約60平方公尺大，打破金氏世界紀錄。

埃及最高文物委員會秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）說，此次埃及青年用了7260個咖啡杯，拼成了巨型圖坦卡門黃金面具圖案，佔地面積達60平方公尺。使用的咖啡杯數量與佔地面積均刷新世界記錄。之前這一紀錄由美國人在2012年創造，當時用了5642個咖啡杯拼成美國搖滾巨星貓王艾維斯•普利斯萊（Elvis Aaron Presley）的臉部圖案，佔地面積為37．24平方公尺。

這次活動也獲得埃及旅遊和文物部（Ministry of Tourism and Antiquities）贊助。這也是內閣改組，將旅遊部與文物部合併為一個部會後所舉辦的第一個大型活動，目的是為大埃及博物館開幕暖身與宣傳。該部的副部長薩拉比（Ghada Shalaby）說，咖啡是埃及招待賓客的飲料，而舉行這次面具拼圖活動是希望歡迎本國民眾與外國遊客來參觀大埃及博物館這棟宏偉建築物。大埃及博物館的工程尚未完工，預計2020年底開幕。

大埃及博物館佔地約50萬平方公尺，距離開羅吉薩金字塔群僅有2公里的距離，將展出10萬件文物，其中3500件屬於圖坦卡門法老時期的古文物。

(中時 )