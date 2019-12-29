新加坡商星展銀行在台灣延攬「有碩士以上學歷、具備3至5年工作經驗」的社會尖兵，不必限於金融相關背景或本科，充滿創新思維與國際視野、有志投身金融領域，才是星展銀行選才的重點。

DBS星展銀行是新加坡大學畢業生最想進入的銀行之一，尤其是該行的「菁英儲備主管計劃」（EMAP：Executive Management Associate Programme），報名者眾、競爭激烈。2020EMAP在台灣正式起跑，即日起至2020 年1月31日可提出申請。

星展銀行台灣區人力資源處處長盧方傑表示，此次預計在台灣招募6至10位儲備主管。

星展銀行（台灣）表示，長期致力人才培訓與發展，每年的儲備主管計畫更是人才培育中最重要的一環，培訓過程會針對每位新進儲備主管，規劃為期12個月的培訓計劃，除了進行專業訓練、以個人職涯發展為核心方向安排各部門輪調，還能透過特定專案，和資深主管近身學習，快速累積全面的金融實務經驗，並有機會參與最具前瞻性的數位創新專案。

(工商 )