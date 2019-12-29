南投縣長林明溱今天晚上在「國政領航．台灣富強─韓國瑜大台中勝選晚會」站台時表示，大家要多拉票，拉下民進黨，下架蔡英文，支持韓國瑜有好政策、好福利，為台灣打拚，兩岸和平只有韓國瑜，能為台灣拚經濟。

林明溱說，雨下這麼大，大家都來支持韓國瑜，我們一定會勝利，民進黨太可惡，花盡財庫，怎能讓他們執政，他很敬佩韓粉冒著風雨來，大家要趕快拉票，把民進黨拉下來。

林明溱強調，選民辛苦冒著風冒著雨來挺韓，看到現在民進黨無能政府，讓台灣無前途，少年未來更悽慘，年輕人要覺醒要努力。

「無能政府、無能民進黨，無能小英下台」，林明溱呼籲，讓韓國瑜進總統府，因為韓講話算話，當選後如果民意同意，要重啟核四，停止中火，為台灣拚經濟。

林明溱表示，民進黨無能政府淘空財政，大家要支持韓國瑜的好政策、好福利，為台灣打拚，兩岸和平，只有韓國瑜，讓韓國瑜上台救經濟。

(中時 )