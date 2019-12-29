馬英九替徐志榮催票。〔謝明俊攝〕

馬英九發春聯給民眾。〔謝明俊攝〕

馬英九陪同徐志榮赴頭份黃昏市場掃街拜票。〔謝明俊攝〕

馬英九與徐耀昌〔左〕、徐志榮〔右〕一起共進知民的張家肉圓。〔謝明俊攝〕

前總統統馬英九29日下午轉赴苗栗頭份，除了到義民廟參拜祈求國泰民安、風調雨順以外，並陪同徐志榮到頭份黃昏市場掃街拜票，受到許多市民包圍大喊「總統好」，馬英九並帶來明年的春聯發給民眾，民眾排起長長人龍一一從馬英九手上接過春聯。

馬英九29日下午在苗栗安排2個行程，先後替國民黨立委候選人陳超明、徐志榮站台掃街，下午4點，馬英九首先抵達頭份義民廟參拜，向義民爺祈求國泰民安、風調雨順。苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議長鍾東錦都到場陪同。

馬英九致詞時詢問在場民眾，過去3年大家過得好不好 ，民眾回答不好，馬英九接著說這3年多來，不管是經濟、外交、兩岸都是問題重重。那怎麼辦呢？就只有在明年的1月11日，讓人民的聲音出來。希望能撥亂反正，改變現狀，讓人民賺大錢。

馬英九隨後對現場民眾發明年新春聯，現場立刻排起長長人龍，依序從馬英九手上領取春聯，並有民眾要求合照，馬英九隨和地答應合照。

接著，馬英九在徐耀昌、徐志榮等人陪同下，前往頭份黃昏市場掃街拜票，雖然天空下著小雨，但仍有許多熱情民眾等候要與馬英九握手合照，馬英九並停留在知名的張家肉圓店，與徐耀昌、徐志榮等共用肉圓，吃畢，馬英九就在市場內發春聯，吸引大批民眾領取。

(中時 )