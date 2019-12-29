治平高中教練「黑豬」吳建龍穿上他口中的必勝幸運黑色POLO衫，希望給球隊帶來贏球好運，上午先擊敗強恕高中，獲得下午單挑光復高中的機會，下半場曾落後達10分的治平，第4節展開絕地大反攻，於比賽尾聲追到只剩3分落後，可惜最後差一口氣，62比65飲恨上季4強光復，由光復拿到倒數第2張8強門票。

這次複賽分組循環賽治平以6分之差擊敗南湖高中，當時賽後吳建龍指著身上的黑色POLO衫說穿這件帶比賽沒輸過，因此今天重要的外卡賽，他再度穿上「勝利球衣」，希望給球隊帶來晉級8強的好運。

這場比賽首節打完雙方15比15平手，光復第2節靠著一波連得9分的攻勢打出氣勢，帶著8分領先進入下半場，並靠著李承謙、莊朝勝的三分球將領先差距擴大到12分，不過治平球員毫不放棄，彭彥翔和黃皓豪合力砍進3記三分球，讓比分差縮小到個位數，只是和勝利還是差一點點，只待下季再挑戰。

光復劉佑煒(中)比賽中被對手打到頭部濺血，包紮後上場繼續拚。(陳筱琳攝)

光復教頭陳定杰賽後肯定羅宣平、劉佑煒、范智堯、陳宏恩等球員輪流跳出來貢獻，不但賣力抓籃板，進攻端也頗有建樹，「要是少了羅宣平和劉佑煒今天的好球，這場比賽我們就不妙了，但也肯定治平球員鬥志，在我們給予重拳攻擊時，依舊找機會反擊，給我們上了一課。」

羅宣平此一繳出12分，劉佑煒11分、6籃板，陳宏恩10分、8籃板；治平黃皓豪、施勤亨各獲得15分、13分。

(中時 )