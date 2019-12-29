▲埔里宏翻天招牌砂鍋魚頭將成今年的年菜主菜。（楊樹煌攝）

▲宏翻天餐廳的年菜之一香烤蜜汁豬肋排。（楊樹煌攝）

▲宏翻天餐廳的年菜之一福袋米糕。（楊樹煌攝）

▲宏翻天餐廳的年菜之一蒜茸香蒸海蟹。（楊樹煌攝）

隨著總統、立委選舉後，再13天就是春節除夕，市面上不管是網路或各大餐廳紛紛展開行銷2020年菜，在南投埔里以「砂鍋魚頭」享譽盛名的宏翻天餐廳，最早推出年菜，其傳統獨家口味的砂鍋魚頭，不僅是該店的招牌菜，也成為年菜熱銷的菜色，該餐廳索性以砂鍋魚頭再配9道菜成為年菜統一菜單，強調每桌只收回饋價5000元。

宏翻天餐廳位於埔里鎮中山路與北環路口，老闆廖崇宏是在日月潭畔土生土長，喜愛垂釣的他，潭中曲腰魚和大頭鏈魚，是經常釣獲的魚，因而自幼就練就出一手烹煮砂鍋魚頭的好手藝，也成了他最拿手的得心應手好菜，不少慕名前往品嚐後的人，嚐後便成主顧。

廖崇宏在當兵退伍後，因對廚藝的喜愛，曾在台中、台北川菜餐廳拜師習藝，除台菜，對北方菜亦有獨到心得，日月潭中信大飯店等都是他服務過的餐廳，他對烹煮日月潭最負盛名的大頭鰱魚頭、台菜東坡烤方、炸番薯的拔絲地瓜、金莎鹹蛋中捲還有川菜麻辣水煮牛、辣炒椒鹽牛、宮堡雞丁、肥腸以及傳統台式雞酒等都很拿手。

廖崇宏與王美娜結婚後，為將在外習得佳餚美食廚藝分享鄉親，返鄉創業，在埔里鎮中山路、北環路口開設宏翻天餐廳，16年來獨到手藝，又是平價消費，很快打響名號，經常高朋滿座。

春節將屆，不少人都紛往預訂砂鍋魚頭要當年菜，因需求者眾，宏翻天索性將年菜除砂鍋魚頭列為主菜之一，並再搭配五福大拼盤、海菜魚丸海鮮焿、香烤蜜汁肋排、葱油清蒸海石斑、福袋米糕、蒜茸香蒸海蟹、煙燻茶鴨血、避風塘炒蝦、花椰杏鮑菇等成為年菜，統一優惠價五千元，但必須自取，不外送。

宏翻天餐廳營業時間每天上午11時至14時．下午17時至22時‧每周二固定周休，除夕至初五不休息，照常營業，訂餐049-2421015。

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