民眾大排長龍領取新年春聯與紅包袋，爭相與前總統馬英九握手。（何冠嫻攝）

前總統馬英九29日到苑裡國小活動中心，民眾熱情歡呼。（何冠嫻攝）

立委陳超明拚連任，29日在苑裡國小活動中心舉辦問政說明會，前總統馬英九到場力挺。（何冠嫻攝）

前總統馬英九抵苑裡國小活動中心，獲民眾熱情歡迎，爭相合照。（何冠嫻攝）

立委陳超明競選連任，29日一早到銅鑼市場拜票，與前總統馬英九將前往通霄白沙屯拱天宮參拜，發送限量春聯紅包袋，並轉往苑裡國小參加問政說明會，通苑支持者不畏風雨，熱情迎接歡呼。

29日陳超明風雨無阻，到銅鑼市場向鄉親感謝長期的支持與肯定，他表示，在雨中看見大家的熱情，讓他信心大增，一定會堅持讓銅鑼及苗栗的發展越來越好。下午陳超明與馬英九在拱天宮發放春聯與紅包袋，民眾大排長龍爭相握手，2人隨後趕赴苑裡鎮參加問政說明會，一抵現場獲支持者熱情擁戴，擠上前與馬英九、陳超明拍照握手，並獲苑裡鎮長劉秋東與里長、代表們的支持力挺，現場「加油」、「當選」聲不絕於耳。

馬英九表示，反滲透法若照目前內容通過，將對台灣帶來極大災難，轟蔡英文為獨裁、斷交總統。他也向民眾懇請支持「2號韓國瑜、4號陳超明、9號國民黨」，馬英九笑說，若忘記國民黨號次，想想他「馬英九」，投9號。

(中時 )