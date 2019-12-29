中山大學今天證實，在3月份接獲檢舉，2018年高階公共政策碩士在職專班（EMPP）陳姓學生的碩士論文涉嫌抄襲，學校經審議後，已撤銷該生的碩士學位。不過教團認為，中山大學未對指導老師作任何懲處，突顯國立大學治理大有問題。

中山大學表示，陳姓學生的碩士論文「共享經濟對台灣計程車產業之衝擊-以Uber為例」，被質疑抄襲南台科大2017年財經法律研究所的碩士論文「分享經濟對我國汽車運輸產業之影響-以UBER為例」，校方接獲檢舉後，立即送請EMPP所屬的社會科學院處理。

社會科學院依照校內規定和程序，成立委員會進行審議，最後認定確有抄襲，應撤銷陳姓學生的碩士學位。學校在8月將審議結果通知陳姓學生，陳姓學生繳回學位證書，校方在9月將處理結果報到教育部。

在這起事件中，涉及抄襲的陳姓學生被撤銷學位，但指導老師卻完全沒事，引起爭議。全國私校工會理事長尤榮輝說，國立大學管理太過鬆散，教評會功能不彰，充斥息事寧人、「師師相護」的文化，學生論文違反學術倫理，指導教授應負相當責任。

尤榮輝說，中山大學認為《教師法》只有續聘與不續聘教師的規定是推卸責任的說法，事實上學校只需依《教師法》第18條就可對疏於指導教授給予適當的懲處。另外各校也應強化論比對系統，若經費不足，教育部也可考慮補助各大學，或可減少論文抄襲事件。

根據統計，學生涉及抄襲而被撤銷學位，一般大學（不含專校院）在2014至2018年的個案共計13件。教育部表示，已責成各校對其所授學位之品質建立適當管控機制，以確保學生符合獲頒學位所應通過之各項考核規定。

教育部說，將透過各種管道向學生宣導正確學術倫理觀念，並告知論文代寫可能衍生的法律責任；同時，學生學位論文違反學術倫理時，指導教授應負監督不周之責任，提醒教師正視研究生的學習狀況及論文品質，落實學術自律。

(中時 )