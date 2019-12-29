清境農場餵羊。（讀者提供）

擴大秋冬旅遊補助，帶動國內旅遊市場，連鐵道產業也紛紛自行包裝優惠搶進。其中，高鐵假期推出高鐵假期豐富行「小鎮漫遊.買一送千」、自由行「享升等」等專案相當受到好評，台灣高鐵表示，以高鐵假期奧萬大相關行程銷售狀況為例，比去年同期成長4成左右。

周休二日、跨年元旦、農曆春節期間，不少家庭精心安排國內小旅行。奧萬大是賞楓勝地成旅遊首選，走走吊橋、享受森林浴沉澱心靈後，還能順道前往清境住一晚，翌日驅車前往合歡山看日出、賞雲海。

另外，清境農場園區飼養約400頭綿羊，旅客可購買牧草、苜蓿粒餵羊，但園方考量飼料必須放在手掌上讓羊群直接舔食，擔心小孩子會怕，農場研發羊仙貝、羊捲捲，讓小朋友也能近距離餵羊。

上山行程對有車家庭而言，問題不大，但對無車族或小資女來講，交通問題可大了。高鐵推出豐富行，有一日行程及二日行程，其中，奧萬大搭配合歡山、清境草原二日遊，排名第三，相當熱銷。

台灣高鐵營業處旅遊行銷副理林奎佑表示，高鐵假期豐富行當初推出主因，就是想解決民眾從高鐵車站到景點的接駁問題，以豐富行為例，旅客到高鐵站後，有專車載你到奧萬大，賞完楓後再去清境或上合歡山；因為要上山，旅客如果要租車相當不方便，但高鐵行程把整個專車接送、導覽通通包在一起，旅客不用再費心查詢行程。

高鐵林奎佑表示，於2020年1月20日前購買這類高鐵假期豐富行行程還享買一送千優惠，旅客只要買行程，每人還能獲得一千元抵用券，在下次行程做抵用；至於只需要車票和住房的旅客，也提供「享升等」專案，即日起至2020年3月底，只要購買高鐵假期指定的車票加飯店行程，房型升等一律免費。

(中時 )