韓國瑜大台中勝選晚會人潮滿滿，雖持續下著大雨，但民眾熱情不減。（陳淑芬攝）

彰化縣長王惠美今天晚間在韓國瑜大台中勝選晚會批評，民進黨政府只有在選舉時才在撒錢，過去對彰化的鐵路高架化及捷運綠線延伸彰化等建設通通都卡關。她呼籲鄉親對於罔顧人民生活及經濟的政府，要讓他下台。

王惠美說，民進黨執政沒有顧到人民生活及經濟，呼籲民眾 要支持韓國瑜當選總統，更要讓國民黨在國會要過半，支持國民黨彰化縣立委提名人，讓他們來顧國會，還要支持國民黨的政黨票。

(中時 )