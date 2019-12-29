王惠美：民進黨執政彰化鐵高及捷運延伸通通卡關 要讓他下台 19:332019/12/29 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彰化縣長王惠美在韓國瑜大台中勝選晚會中批評，民進黨執政對彰化的鐵路高架化及捷運綠線延伸彰化等建設，通通都卡關。（陳淑芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜大台中勝選晚會人潮滿滿，雖持續下著大雨，但民眾熱情不減。（陳淑芬攝） 彰化縣長王惠美今天晚間在韓國瑜大台中勝選晚會批評，民進黨政府只有在選舉時才在撒錢，過去對彰化的鐵路高架化及捷運綠線延伸彰化等建設通通都卡關。她呼籲鄉親對於罔顧人民生活及經濟的政府，要讓他下台。 王惠美說，民進黨執政沒有顧到人民生活及經濟，呼籲民眾 要支持韓國瑜當選總統，更要讓國民黨在國會要過半，支持國民黨彰化縣立委提名人，讓他們來顧國會，還要支持國民黨的政黨票。 (中時 ) #韓國瑜 #台中.王惠美.2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜要求PK三個動作 博恩爆汗做不來：我褲檔卡東西 00:132019/12/25 生活 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 韓國瑜這時間點上《博恩》 網驚呼：超勇敢！ 09:302019/12/27 政治 總統政見會 韓國瑜批新潮流架空蔡英文 晚上總統變邱義仁 18:222019/12/27 政治 韓國瑜第三場電視政見發表會 第二輪申論全文 20:482019/12/27 政治 衝刺年輕選票 詹為元：突破同儕間黑韓壓力 02:242019/12/28 政治 2020決戰中台灣 韓國瑜大台中勝選晚會明晚登場 20:312019/12/28 政治 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 政治熱門新聞 震撼！韓台中造勢空拍畫面曝光 網驚訝：太誇張 - 政治 直播》韓國瑜台中造勢 人潮破10萬 - 政治 台中逢甲夜市總統街頭民調 網嚇到：居然翻盤了！ - 政治 韓台中大造勢 360°空拍影片曝光：終於爆發了！ - 政治 政客上博恩點閱排行榜曝光！網友傻眼：韓國瑜太誇張... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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