以《歌舞青春》系列電影成名的好萊塢電影男星柴克艾弗隆，驚傳在錄製新電視節目《Killing Zac Efron》，於巴布亞新幾內亞出外景時，染上疑似「傷寒或細菌感染」的疾病，被緊急送到澳洲就醫。
據外媒《The Sunday Telegraph》報導，32歲的柴克在聖誕節前夕到巴布亞新幾內亞，拍攝為期21天的節目拍攝，沒想到途中卻發生細菌感染事件，緊急送往澳洲布里斯本就醫，一度有生命危險，報導最後也指出目前柴克已經康復回到美國。
(中時電子報)
以《歌舞青春》系列電影成名的好萊塢電影男星柴克艾弗隆，驚傳在錄製新電視節目《Killing Zac Efron》，於巴布亞新幾內亞出外景時，染上疑似「傷寒或細菌感染」的疾病，被緊急送到澳洲就醫。
據外媒《The Sunday Telegraph》報導，32歲的柴克在聖誕節前夕到巴布亞新幾內亞，拍攝為期21天的節目拍攝，沒想到途中卻發生細菌感染事件，緊急送往澳洲布里斯本就醫，一度有生命危險，報導最後也指出目前柴克已經康復回到美國。
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