第三屆台北市「願景盃辯論賽」今順利落幕，由社團法人台北市願景工作協會和北市議員王鴻薇、立委費鴻泰共同主辦，歷經12隊11校高中的激辯後，由薇閣高中擊敗成淵高中奪冠，本次討論題目為「芒果乾對我國選舉文化利大於弊／弊大於利」，這場辯論賽與時事相融，能增添年輕學子對公共事務參與的熱情。

費鴻泰表示，過去曾擔任大專院校會計盃辯論評審多年，對於辯論賽事相當支持，這次的台北市願景盃辯論賽，看到許多同學針對選舉熱門議題針鋒相對，準備相當豐富，一掃年輕人對於政治冷感的印象，相當讓人對國家未來充滿信心，題目特別討論時下選舉文化也相當有趣，未來也會繼續支持這樣的思辯活動。

台北市「願景盃辯論賽」目的是為鼓勵青年學子參與台北市政，自2016年起開始舉辦，今年已是第三屆，本次比賽結果，由薇閣高中奪得冠軍、成淵高中獲得亞軍、北一女中及松山高中分別奪的季軍。

王鴻薇說，這次比賽主題是「芒果乾議題」，從初賽到決賽一路走來，看見同學的思路很多元，不受傳統政治視角限制，很多人以為亡國感就是討論兩岸議題，但是從太陽花力量崛起，到美國總統川普當選與少數族群等，同學舉的例子五花八門，衝擊很多對這個題目的既定印象，發人省思，到底民主跟民粹的界線在哪裡，也從同學身上學到很多。

(中時 )