民進黨台南第四選區立委候選人林宜瑾（右四）昨天由不分區立委候選人范雲(左五）等人站台，喊出女力相挺。（曹婷婷攝）

民進黨不分區立委候選人范雲今天南下替台南第四選區立委候選人林宜瑾站台，范雲直指，林宜瑾面對特別惡質的集團，對手是位「連NGO都搞不清楚、沒有國際觀」的人，「讓這樣的人進入國會，能符合台南人的水準嗎？」林燕祝反嗆，「范老師，您對得起上一次投給社民黨的朋友嗎？您的良心被收買了嗎？」

民進黨不分區立委候選人范雲與台南市前議長、現任小英姐妹會水噹噹婦女後援會會長賴美惠，今天替林宜瑾立委候選人站台拜票。范雲替林宜瑾抱不平，因女性在政治路上受到的阻礙更多，直呼「若不是因為宜瑾是女生，以她的資歷早就該當立委了！」范雲說，林宜瑾面對的是特別惡質的集團，她的對手是位「連NGO都搞不清楚、沒有國際觀」的人，「讓這樣的人進入國會，能符合台南人的水準嗎？」

林宜瑾表示，「女力相挺」邀范雲站台，別具意義，國民黨各級候選人頻頻發表性別歧視言論，蔡總統沒生小孩被批評「不懂父母心」、洪慈庸生了小孩卻又被批評「忙著生小孩」，這種不尊重婦女的言論，顯示「國民黨是站在性別平等的對立面」。

被指「連NGO都搞不清楚、沒有國際觀」的人，「讓這樣的人進入國會，能符合台南人的水準嗎？」的林燕祝也回嗆，連永康最好吃的牛肉湯在哪裡都不知道的牆頭草，實在不用那邊指指點點，光市議會質詢、提案和選民服務，是不忍心拿出來羞辱林宜瑾。

林燕祝也反問「范老師，您對得起上一次投給社民黨的朋友嗎？羅文嘉說投給小黨是浪費啊！你的良心都被收買了嗎？」

(中時 )