國民黨主席吳敦義冒雨助選韓國瑜，呼籲支持者集中選票「投2號韓國瑜」。（黃國峰攝）

「國政領航．台灣富強」韓國瑜大台中勝選晚會29日晚間6點爆棚登場，現場10萬張椅子座無虛席，場面盛大直逼跨年晚會。藍營中部七縣市首長輪番上台助講，國民黨主席吳敦義懇託支持者集中選票，不分區投9號國民黨，總統投2號韓國瑜，這就是「新九二共識」！

吳敦義在晚間7點登台助講，他一上台就喊出「總統要投2號韓國瑜」，數十萬支持者熱情回應「庶民總統凍蒜、凍蒜」。吳敦義看到台下滿滿人潮，風雨無阻相挺，激動表示，韓國瑜是總統選舉唯一選擇，各位不只是要選總統，台中市8席、彰化4席、南投2席，雲林2席，苗栗2席區域立委，都要全壘打！

吳敦義籲請大家集中選票，投給國民黨推薦的人選，他說，國民黨不分區立委抽到9號，韓國瑜抽到2號，這就是「新九二共識」；總統選贏，我們決定行政院長，立委過半拿下立法院長，就有機會撥亂反正，把不公不義的人削掉，才能得到再生復興，撥亂反正太重要了！

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(中時 )