民進黨台中市第四選區立委候選人張廖萬堅競選總部溪西後援會29日舉行成立大會，民進黨副秘書長林飛帆、不分區立委候選人林楚茵、立委黃國書等到場聲援；雖然天空不作美，現場仍湧入千位民眾到場力挺，總統教育獎得主唐寶寶紀芃逢表演陶笛表達支持，氣氛熱鬧。

林楚茵表示，走出主播台參政，是因為看到香港年輕人爭取自由，卻遭警察朝心臟開槍，看到中國一步一步在滲透，藍營卻反對「反滲透法」，林說如果沒有拿中國的錢影響台灣選舉、影響台灣的自由民主就不用害怕，藍營反對，是因為他們怕被抓去關。張廖萬堅與她都有一顆愛台灣的心，希望民眾堅定支持台灣隊，集中選票、捍衛民主。

林飛帆說，台灣民主雖然只有短短30多年，是很年輕的民主國家，但因為有一代又一代的台灣人，在關鍵時刻願意站出來， 告訴全世界「台灣是台灣人的台灣」，希望大家一起努力，讓台灣人世世代代都能繼續在民主自由的環境中成長。

林飛帆表示，有人說這幾年的關鍵字是亂，但他認為是「轉型、進步、改革」的過程，改革一定有陣痛期，為的是邁向進步的社會；因為台灣不只要有民主，還要繼續進步。

林飛帆強調，選舉最後階段，會有三大因素影響台灣選舉結果，分別是「假消息、賭盤跟政黨票」，這三個因素，是未來民進黨在國會能不能單獨過半，作為蔡英文總統後盾的關鍵因素，好的政策要持續推動、要改革，也需要民主多數的國會支持，懇請大家集中選票支持民進黨。

(中時 )