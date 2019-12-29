國民黨總統候選人韓國瑜今晚在台中市的市政路與黎明路空地，舉辦大台中勝選晚會，目前已湧入10萬人，YouTuber最新空拍影片曝光，看到現場爆滿的人潮，他喊：終於爆發了！
YouTuber「風之行者」上傳360°空拍影片，大喊說；滿了！滿了！滿了！水喔！後面的「國瑜夜市」也是滿了，太棒了。
「國政領航，台灣富強」大台中晚會晚間6時在台中市南屯區市政路與黎明路二段空地登場，韓陣營預計晚會人數上看50萬人。
(中時電子報)
國民黨總統候選人韓國瑜今晚在台中市的市政路與黎明路空地，舉辦大台中勝選晚會，目前已湧入10萬人，YouTuber最新空拍影片曝光，看到現場爆滿的人潮，他喊：終於爆發了！
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「國政領航，台灣富強」大台中晚會晚間6時在台中市南屯區市政路與黎明路二段空地登場，韓陣營預計晚會人數上看50萬人。
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