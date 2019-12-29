西班牙東南部小鎮伊維（Ibi）每年12月28日舉行「麵粉節」（Enfarinats）大戰。麵粉、雞蛋和鞭炮齊發，整的大家面目全非，卻也笑聲不斷。大戰分為兩組進行， 一組叫做「Els Enfarinats」，由已婚男士組成，他們會在這天成為伊維的主人，制定一系列讓人啼笑皆非的可笑法律，並且向違抗他們的人收取「罰款」。而另一組稱為「守舊派」（La Oposicio），試圖重新恢復秩序。雙方穿著軍裝，用麵粉、雞蛋、鞭炮做武器，你來我往，笑聲不斷。一天結束後，參戰者全身狼狽不堪，連遊客也樂得遭殃。所有「罰款」則捐給當地的慈善機構。

麵粉戰搞得全身狼狽不堪，但仍樂得大笑。（美聯社）

據說麵粉節已經有200年的歷史，西班牙原文是Els Enfarinats，在瓦倫西亞語是「正義撒麵粉的人」，節日的由來與聖經裡希律王下令屠殺伯利恆2歲以下無辜男孩有關。從屠殺到今天的麵粉戰，從冷血殘殺到今天的歡樂攻擊，西班牙人就是有辦法在宗教裡注入新的元素。

西班牙經常會有一些類似「糟蹋食物」的傳統節日，除了「麵粉狂歡節」，另外在瓦倫西亞另一個小鎮布尼奧爾（Bunol）每年8月會舉行「番茄大戰」，藉由丟擲番茄與瘋狂搗亂釋放壓力，紅色洪流成了聞名世界的一個特殊節日。

(中時 )